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بين الناس

أهالي قرية الجعفرية في الغربية يستغيثون من وجود مدخنة مصنع طوب متوقف منذ أكثر من 35 عاما .. صور

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أنس عبد السلام الشناوى ، المقيم قرية الجعفرية مركز السنطة التابعة لمحافظة الغربية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود مدخنة لمصنع طوب متوقف منذ أكثر من 35 عاما .


ويقول فى رسالته : نعانى من وجود مدخنة لمصنع طوب متوقف منذ أكثر من 35 عاما واصبحت الأرض المحيطة بها عبارة عن جباسة رمل وزلط ومعدات ثقيله لتفريغ وتعبئة مواد البناء وهذه المدخنة أصبحت متهالكه وغير صالحة وتبعد عن الطريق العام للجعفرية و بركة السبع بحوالي خمسة عشر مترا ومستودع الأنابيب 2 متر والسكن 40 مترا.


وأضاف : أصبحت تمثل كارثة على منطقة مستودع الأنابيب مؤكدا على انه غير مؤهل بوسائل إطفاء سوى خط مياه نصف بوصة ، لافتًا الى أنه تقدم بشكوى رسمية للوحده المحليه بالجعفرية بتاريخ 11/1برقم 1 ولكن للاسف الشديد لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجهت بشكوى أخرى لرئيس مجلس ومدينة السنطة بتاريخ 11/16 برقم 138 ولم  يقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01028028982

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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