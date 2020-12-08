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سيارات

خلي بالك .. 5 علامات تدل على تلف ناقل الحركة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:15 ص
خلي بالك..5 علامات
خلي بالك..5 علامات تدل على تلف ناقل الحركة
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صبري طلبه
يعتبر ناقل الحركة من أهم العناصر الأساسية داخل المنظومة الميكانيكية في السيارة، فهو المسؤل عن إعطاء أوامر السرعات، وذلك بداخل علبة التروس أو صندوق السرعات نسبة إلى طبيعة عمله، ولكن هل تعرف ما هي مؤشرات تلف ناقل الحركة داخل سيارتك ؟؟ 

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم 5 علامات تكون بمثابة جرس الإنذار لتشير بوجود خطأ ما في هذا الجزء.

1- صعوبة الأداء الحركي 
عند سماع صوت ضوضاء أو "طقطقة" مزعجة أثناء الانتقال من سرعة إلى أخرى، أو من وضع الثبات والانطلاق، فهذا مؤشر واضح على بداية تلف ناقل الحركة خاصة السيارات الأوتوماتيكية، ولكن الناقل المانيوال ربما يحتاج لزيادة نسبة زيت "الفتيس" قليلا، ولكن على كافة الأحوال يجب عدم اهماله ومتابعة هذا الجزء بعناية شديدة، حتى لا يكلفك تكاليف مادية طائلة.

2- لمبة أعطال ناقل الحركة
عند ظهور لمبة الأعطال الخاصة بناقل الحركة داخل شاشة العدادات، فعليك الإنتباه جيدا إلى هذا الأمر، ومن ثم التوجه إلى مراكز الصيانة الفنية، وذلك للكشف بالكمبيوتر على هذا العطل الباطن وشرح محتويات المشكلة.

3- العزم الضعيف 
عند وجود مشكلة خاصة بالتسارع أو وجود "كتمه" في الإنطلاق فهي من أبرز العلامات التي تشير مشكلة داخل ناقل الحركة، ولكن قبل أن نقرر ذلك، علينا أولا بعمل الصيانات الدورية مثل تغيير الفلاتر و البوجيهات، لتكون الأمور واضحة أمامنا إلى حد كبير.

4- ظهور بقع زيت وتسريبات 
إذا وجدت تسريب لزيت الفتيس، فهذا يعني أن التروس الداخلية تعاني من مشكلة كبيرة، واذا تم اهمال هذه النقطة سوف يتضخم الامر وربما تتعرض هذه التروس إلى حالة تلف كبيرة.
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