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أخبار البلد

لليوم الثاني.. عمليات التنمية المحلية تتابع جولة الإعادة بانتخابات النواب للمرحلة الثانية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية اليوم الثانى لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية لمحافظات المرحلة الثانية والتى تجرى في محافظات
القاهرة والقليوبية وبورسعيد والفيوم والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية.

وترصد عمليات الوزارة مع غرف عمليات المحافظات فتح اللجان فى موعدها والمعوقات التى تحول دون ادلاء المواطنين بأصواتهم ووسائل وسبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن .

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد تفقد غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية فى انتخابات الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية في يومها الأول أمس، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية فى جميع المحافظات المشار إليها ولم تحدث أي مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية فى جميع اللجان العامة والفرعية.  

وأشار اللواء شعراوى إلى أن المحليات على الحياد تماما فى العملية الانتخابية ولا انحياز لأى مرشح وتم توفير أماكن ومقاعد متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وإلزام الناخبين بالدخول بالكمامات.

وأكد شعراوى أنه يتم التواصل مع المحافظات وكافة الجهات المشاركة لتذليل أي مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية حتى انتهاء العرس الانتخابى.

وأضاف الوزير أنه تم الاستفادة من كافة الخبرات التى تم اكتسابها خلال جميع مراحل العملية الانتخابية والاستفادة منها فى التغلب على أي معوقات.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش تفقده لغرفة العمليات أن المحافظات مستعدة تماما لأي تغييرات فى الحالة الجوية أثناء الانتخابات، موضحا أن إدارة الأزمات فى المحافظات ال13  تتابع على مدار الساعة أي تغيير مناخى يتعرض له الناخبون.

وقال إن المحافظات راعت فى إعداد اللجان الانتخابية توفير مظلات للوقاية فى حالة التعرض للأمطار، كما تم تجهيز أماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار اللواء شعراوى إلى أنه تم توجيه المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للمرور على اللجان الانتخابية، مؤكدا المتابعة المستمرة لهم وتذليل أى عقبات خاصة مع قيام المحافظات أيضا فى نفس التوقيت بتوزيع المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة مما يمثل مجهودا إضافيا على المحافظات. 

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