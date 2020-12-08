ضبط صاحب أكاديمية وهمية يزاول نشاطًا غير مشروع فى تزوير المستندات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم تزوير المستندات والمحررات ، حيث تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط صاحب أكاديمية وهمية بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية .





فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص صاحب أكاديمية وهمية بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالأكاديمية المشار إليها وبرفقته عدد (4 أشخاص) وعثر بداخل المكتب ملكه على (عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات - عدد (4) خطابات تعيين بأسماء أشخاص مختلفة - عدد كبير من الكارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات - عدد (8) أكلاشيهات - نماذج شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "جميعهم مقلدين" - عدد (2) طابعة - جهاز لاب توب - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - عدد (6) حوالات بإسم أحد المتهمين بمبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- عدد (4) دفاتر إيصالات إستلام نقدية من العملاء بمبالغ مالية مختلفة).





بمواجهتهم أعترفوا بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات والنقابات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهم عقب إيهامهم بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية .





كما أكدت المعلومات والتحريات قيام (صاحب إستوديو - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية مسجلة") بإصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات والمقاولات والمنسوب صدورها لإحدى الوزارات وترويجها على عملائه الراغبين فى الحصول على تلك الرخص حتى يتمكنوا من إستخراج رخص القيادة مقابل مبالغ مالية .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله وبصحبته (عامل) وعثر بداخل المحل على (كمية من رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - إسكانر - مقطع لتقطيع الكارنيهات - كمية من الأوراق التى تستخدم فى طباعة الكارنيهات المعدة للتزوير - مبلغ مالى).





بمواجهته أقر بقيامه بتزوير المضبوطات بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه الراغبين فى الحصول على تلك الرخص حتى يتمكنوا من إستخراج رخص القيادة من وحدات المرور المختلفة مقابل مبلغ مالى ، وأضاف الثانى بقيامه بالأتفاق معه على إصطناع رخصة له مقابل المبلغ ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية .



