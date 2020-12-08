الجو جميل لـ عمرو دياب تتربع على عرش التوب الأسبوعي لـ أنغامي

دائما ما كان توب انغامي من أهم المؤشرات التي نتابع بها الأغنيات الجديدة والمتصدرة فى الدول العربيه ..





وكما وعدناكم الاسبوع الماضي و توقعنا و كعادته تصدر الهضبة عمرو دياب توب انغامي الأسبوعي بأغنية الجو جميل والتي حافظت على المركز الأول منذ صدورها يوم 29 نوفمبر و الى سباق التوب الأسبوعي والذى كانت نتيجته كالتالي ...





المركز الاول عمرو دياب اغنية الجو جميل





المركز الثاني ادهم نابلسي اغنية حان الان





المركز الثالث آدم اغنية فى حدا





المركز الرابع حمو بيكا وعمر كمال اغنية معلمه





المركز الخامس محمد المجذوب اغنيه الحب الحب







