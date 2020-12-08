ترامب: الولايات المتحدة تمتلك صواريخ هيدروصوتية .. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر فيها إ علان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مجددا عن امتلاك بلاده صواريخ "هيدروصوتية" غامضة.

وتباهى ترامب، خلال أول تجمع بعد التصويت في انتخابات الرئاسة أقامه في ولاية جورجيا أمس السبت، بمستوى تسليح الجيش الأمريكي، قائلا إن الولايات المتحدة تملك الآن أسلحة متطورة مختلفة منها "صواريخ خارقة للصوت وهيدروصوتية"، وتابع: "هل تعرف ماذا تعني كلمة هيدروصوتية؟ مائية!".

واستخدم ترامب لتسمية تلك الصواريخ المزعومة كلمة Hypersonic الإنجليزية التي لا علاقة لها بالصواريخ بل إنها اسم شركة كبيرة تنتج فرش الأسنان.

ذكرت مصادر أمريكية أن خطة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للقيام بإجازة يقضي خلالها الأسابيع الأخيرة من رئاسته أصبحت مثار تساؤلات من قبل بعض مساعديه عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض وربما لن يعود إليه.





وأوضحت المصادر، اليوم الثلاثاء، أنه حتى هذه المرحلة فإن هناك خططا من جانب ترامب للبقاء في منتجعه الخاص (مار ـ آ ـ لاجو) في بام بيتش بولاية فلوريدا خلال عطلتي عيد الميلاد "الكريسماس" والعام الجديد، لكن التعليمات التي تلقاها الموظفون انتهت عند هذا الحد.





ونوهت إلى أن ترامب قد يعود إلى واشنطن في الأيام الأخيرة من ولايته، التي تنتهي يوم 20 يناير المقبل، لكن هناك بعض المناقشات، التي لم تتأكد بعد بشأن احتمال بقاء ترامب وقرينته ميلانيا بفلوريدا وأنهما لن يعودا إلى البيت الأبيض ثانية، كما أن مسألة حضورهما يوم تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن ما زالت أيضا غير محسومة.



