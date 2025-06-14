معهد القلب ينجح في إجراء قسطرة قلبية لرضيع 5 أيام

نجح فريق طبي بمعهد القلب القومي بإجراء قسطرة قلبية لرضيع 5 أيام واستخراج جزء من قسطرة السرّة تحرك وارتكز بقلبه.

- تم الإبلاغ بحالة الرضيع من خلال التنسيق بين غرفة طوارئ الوزارة وغرفة الطوارئ المركزية بالهيئة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث جرى التنسيق وتوجيه أهل الطفل لمعهد القلب، بعد توفير التجهيزات اللازمة لاستقباله.

- وصل الطفل حديث الولادة إلى المعهد في حالة حرجة، بعد أن تحرك جزء من قسطرة السرة من مكانه واستقر في قلب الطفل، وهذه القسطرة تستخدم أحياناً لإدخال السوائل والأدوية، وقد استدعت هذه الحالة تدخلاً سريعًا ودقيقًا.

- قام فريق عمل الحضانة على الفور في التنسيق لدخول الحالة أول أيام العيد، وتجهيزها للتدخل الجراحي، وقام فريق طبي متميز بإجراء القسطرة العاجلة للرضيع.

استخراج قسطرة السرة بنجاح

- تم استخراج قسطرة السرة بنجاح دون حدوث مضاعفات، وحالته مستقرة، وقد غادر الحضانة في حالة صحية جيدة.

- ويأتي هذا النجاح بفضل الفريق المتكامل من أطباء القلب وقسطرة العيوب الخلقية وأطباء التخدير واستشاري الحضانات والرعاية وفريق التمريض.