"أدوبي" تصدر نسخة تطبيق "لايت روم" لأجهزة "ويندوز" و"ماك أوه إس" ذات معالجات "أيه آر أم"

أطلقت شركة "أدوبي" الأمريكية، رائدة صناعة برمجيات التصميم والنشر الإلكتروني في العالم، نسخة من تطبيق الجرافيكس الشهير "لايت روم" تدعم الأجهزة المعتمدة على نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك أوه إس" المزودة برقائق معالجات ذات المعيارية الحاسوبية "أيه آر إم".





وبهذا الإصدار يصبح أحدث إصدارات تطبيق "لايت روم" يدعم بشكل أصيل أجهزة "أبل إم1" و"ويندوز 10" المعتمدة على رقائق المعالجات التي تطورها شركة "كوالكوم" الأمريكية، وذلك في نسخة كاملة المزايا بدلا من النسخة التجريبية، حيث جعلتها "أدوبي" جزءا أساسيا في برنامج تثبيت باقة "كرييتيف" الرسومية.





ويأتي التحديث الأخير لتطبيق "لايت روم" بعد أسابيع فقط من إطلاق "أدوبي" للنسخة التجريبية من برنامجها الرسومي الشهير "فوتوشوب" والتي تدعم أجهزة "ماك إم 1" و"ويندوز" المعتمدة على رقائق المعالجات ذات المعيارية "أيه آر إم".