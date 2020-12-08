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رياضة

الاتحاد الإفريقي "كاف" يعلن جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة في مصر

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:24 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"
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محمد رشاد
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن جدول أعمال الجمعية العمومية له المقرر انعقادها في فندق ماريوت بالزمالك بالقاهرة.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية ستتواصل لـ على مدار يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

جدول أعمال الجمعية العمومية لـ كاف

1-  كلمة ترحيب من رئيس CAF بالنيابة

2- الموافقة على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد بالفيديو في العاشر من سبتمبر 2020

3- التصديق على قرارات لجنة الطوارئ  

. القرار الصادر في 25 أكتوبر 2020

. القرار الصادر في 06 نوفمبر 2020

. القرار الصادر في 18 نوفمبر 2020 

4- تحديثات الجمعية العامة الاختيارية 2021 

5-  إعادة هيكلة إدارة CAF 

. تأكيد تعيين مدير الاتصالات CAF 

. إلغاء وظيفة مدير الموارد البشرية والخدمات 

6- تحديث على مسابقات CAF  

. تقرير الزيارة التفقدية لمسابقة توتال كأس الأمم الإفريقية، كوت ديفوار 2023 

. تقرير زيارة تفقدية لبطولة أمم إفريقيا الكاميرون 2020 

. لوائح CAF Total دوري أبطال إفريقيا

. مواعيد وأماكن مباراتي CAF Total كأس السوبر 2020 و 2021

. تحديث في مسابقات الشباب (تحت 17 سنة وتحت 20 سنة) بطولات تصفيات المناطق - البطولات النهائية  

. تحديث عن كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية ، السنغال 2020 

. تعديلات لوائح CAF منافسات الأندية  

. فتح العطاءات لاختيار مضيفي مسابقات CAF القادمة  

. حالة العطاء المفتوح (كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022 ، كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية 2022 ، كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة وتحت 20 سنة ، 2023)   

. فتح العطاءات للمسابقات القادمة (CL و CC و Women's CL) 

7- تحديث لوائح ترخيص CAF CLUB

8- المالية 

. الموافقة على القوائم المالية لعام 2018/2019 والميزانية لعام 2020/2021 

9- تقرير نشاط التدقيق والامتثال  

10- تقرير الامتثال  

11- ملخص ولاية 2017-2020 

12- تحديث على سياسة CAF للسفر  

13- التحديثات 

. اتفاقية التعاون CAF / المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) 

. نزاع قانوني Lagardère Sports  

14- برامج المساعدة   

. FIFA FORWARD: التحقق من صحة المشاريع الجديدة   

15- AOB 

. فخري رئيس CAF 

16-  موعد ومكان الاجتماع القادم 
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