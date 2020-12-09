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الفيس بوك السبب.. طفل السور ينضم لبراعم المقاصة.. فيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:09 ص
طفل السور
طفل السور
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البهي عمرو
قال المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادى مصر المقاصة، إنه تم ضم الطفل يوسف الذي انتشرت صورته وهو يقلد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الأندية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه شاهد صورة الطفل يوسف على صفحات الفيس بوك.

ولفت إلى أنه لم يعلم مكان الطفل ولكن خلال ثلاث ساعات تم التوصل لـ خال الطفل وبعد ذلك تم الاتفاق على المقابلة وبالفعل تم ضم الطفل للفريق.

وأشار إلى أن فريق المقاصة سيرعى الطفل اجتماعيًا و رياضيًا حتى يستكمل تعليمه.


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