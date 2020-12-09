طقس الأربعاء.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع نشاط للرياح

يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.





ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ويكون لطيف على سواحل الدلتا بينما يميل للبرودة على سواحل شمال سيناء.





وعلى القاهرة وشمال الصعيد، يكون الطقس معتدل نهارًا، ويكون لطيف معتدل على الدلتا، ودافئ على وسط وجنوب الصعيد، ويميل الطقس إلى البرودة ليلاً على معظم الأنحاء بفعل الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.





أما عن فرص سقوط الأمطار، وفقا للأرصاد، من المتوقع أن تكون خفيفة بنسبة 30 % على بعض المناطق في محافظات "دمياط وبورسعيد والعريش ورفح" .





وعن الشبورة المائية في الصباح الباكر، فتتكون على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .





كما تؤكد هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار





وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وعواصم المحافظات:

القاهرة 22 13

الإسكندرية 22 13

طنطا 22 13

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 14

مطروح 19 12

السلوم 20 12

سيوة 22 9

بورسعيد 22 14

دمياط 22 14

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 13

العريش 23 12

رفح 22 12

رأس سدر 22 12

نويبع 25 16

طابا 24 14

كاترين 18 5

الطور 24 15

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 14

الفيوم 23 11

بنى سويف 23 10

المنيا 24 10

أسيوط 25 10

سوهاج 28 11

قنا 28 11

الأقصر 29 11

أسوان 30 11

الوادى الجديد 28 10