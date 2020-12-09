استشاري مناعة يكشف معلومة صادمة عن لقاح كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا يكون وفقا لإرشادات علاجية وبروتوكلات معتمدة، لافتا الي ان كل حالة يختلف وبروتوكولها العلاجي على حسب وضعها واذا كانت تعاني من اي امراض مزمنة والسن وغيرها من الامور التي يتوقف عليها طريقة العلاج للشخص المصاب.





وتابع أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن معظم الناس تمتلك معلومات جيدة عن أعراض فيروس كورونا وأن هناك تدريب مستمر للأطباء.





وأضاف أن تحديد علاج المريض تتم حسب حالته، معقبا: "احنا بنفصل العلاج على حسب المريض".





ونفى معلومة ان المناعة تضعف مع فصل الشتاء وتقوى بحلول فصل الصيف، منوها ان المناعة تتعامل مع المشاكل الصحية التي تواجهها، فإن المناعة هي المسؤل الاول للدفاع عن الجسم في جميع الاحوال، مشيرا الي ان النظام المناعي يتضارب اكثر مع التعرض للمشاكل الصحية، وان هذا التدريب يجعل الجهاز المناعي قادر على التعامل مع كل الحالات في كل الظروف سواء في الشتاء او الصيف.





واوضح انه من المنتظر توزيع مجموعة من اللقاحات الصادرة من بعض الدول لتكون متاحة لدى الانظمة الصحية في العالم كله، ولكن لم يثبت بعد مدى فعاليتها وتآثيرها، وان الادوية التي كانت تستخدم في الفترة السابقة للعلاج كانت من الادوية المتاحة بالفعل وتم اختيارها وفقا للمادة الفعالة للدواء للتآثير على الفيروس وتحجيمه في جسم المصاب، ذاكرا اننا مازلنا منتظرين المزيد من الادوية للعلاج من الفيروس ولقاحات للوقاية منه.





والجدير بالذكر ان وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، أعلنت عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة، وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح خاص بـ" معهد بيجين للمنتجات البيولوجية"، وطورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس.





وأطلقت إمارة أبو ظبي، يوم أمس الثلاثاء، البرنامج التطوعي للمرحلة الـ 3 من التجارب السريرية على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد تحت إشراف السلطات الصحية المحلية.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من إنتاج مركز "غاماليا" للأبحاث، أصبح في أغسطس الماضي أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا.



