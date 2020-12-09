متحدون على مكافحة الفساد.. ندوة للرقابة الإدارية بدمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بدمياط بمكتبة مصر العامة تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد" وذلك بحضور العميد محمد أبو هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والعقيد أحمد سمير عضو هيئة الرقابة الإدارية وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات وعدد من مديرى الإدارات بالديوان العام..





حيث بدأت فعاليات تلك الندوة والتى استهدفت شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز التنفيذى، بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، فيما وقد أكدت المحافظ خلال الكلمة التى القتها عن أهمية تلك الندوة التى تأتى تزامنًا مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد، مشيدة بما حققته الدولة لمواجهة الفساد بشتى أشكاله ونشر قيم النزاهة والشفافية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى أعلنتها الدولة فى ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوهة الى أهمية تكاتف الجهود بين الجميع لمواجهة تلك المشكلة والعمل دومًا نحو تطبيق القوانين و اللوائح والسعى نحو خدمة المواطنين..





وواصلت الدكتورة منال عوض حديثها قائلةً "هيئة الرقابة الإدارية تمثل الدرع الحامى للجهاز التنفيذى وشريك أساسى فى حماية المال العام، وذلك من خلال رؤيتها لمحاربة الفساد الإدارى و المالى"، كما لفتت المحافظ إلى أهمية عقد هذه الندوات لتوعية العاملين بسبل مكافحة الفساد ومنعه، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لجميع ممثلى الهيئة على ما يبذلونه من جهد بخصوص هذا الملف لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الصالح العام..





ومن جانبه أثنى العميد محمد أبو هيبة على جهود محافظ دمياط و دعمها الدائم لعمل هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، كما قام بإلقاء محاور الندوة والتى تضمنت إلقاء الضوء على مهام و اختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية و دورها فى متابعة مدى التزام الجهات المختلفة بتنفيذ القوانين و اللوائح المنظمة لكافة أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة، و كذا سرد أنواع الفساد الذى يعانى منه العالم أجمع وما يمثله من خطورة على الأنظمة و آثاره السلبية، كما نوه إلى اعتماد يوم ٩ ديسمبر من كل عام يوما عالميا لمكافحة الفساد، وقدم العميد أبوهيبة شرحًا تفصيليا عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية..





وفى ختام الندوة تم فتح باب النقاش والحوار مع الحضور، كما قام العقيد أحمد سمير بتقديم عرض مفصل عن أبرز الانجازات التى قامت بها الهيئة بدمياط خلال الفترة الماضية وكذا المخالفات التى تم رصدها مؤخرًا..





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