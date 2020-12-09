القابضة للغزل والنسيج: لدينا خطة شاملة للتطوير في الصناعة.. فيديو

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ان التطوير بالشركة يشمل جميع مراحل القطن، بداية من الفلاح أو المزارع إلى أن يصل إلى الصناعة، بجميع مراحلها الغزل، النسيج، الصباغة والتجهيز، إلى حين وصوله إلى الملابس الجاهزة، منوها إلى أن كل هذه المراحل سوف تشمل تطوير كامل.





وأضاف أحمد مصطفى، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن تقوم منظومة القطن بتسليم كيس جديد للمزارع، لكى يقوم بتعبئة القطن فى ذلك الكيس عن طريق بطاقة حيازة، حتى يقوم بتوريدها مرة أخرى، كاشفا عن القيام بمزاد على القطن، بعد إتمام عمليات الفرز والوزن، متابعا أن هدف تلك المزاد هو الحصول على أفضل سعر للمزارع، يساعده على الاستمرار بالزراعة فى حين تحقق عائد ربح له.





ولفت إلى أن الشركة تقوم المنظومة بنقل القطن إلى المحالج، بعد أن قامت المنظومة على تطويرها، حيث وجد 25 محلج للقطن على مستوى الجمهورية، موضحا أنها تضم ماكينات من عام 1880، أى أنها تستمر لمدة 140 عام، حيث يوجد تطوير شامل في المنظومة من الجهة الميكانيكية، أيضا من جهة التداول.





وأكد رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هدف المنظومة الأساسي هو الحصول على قطن خالى من الشوائب، وذلك لأن الشوائب والتلوث يسبب بالمشاكل العديدة فى القطن، إضافة إلى أنها تفقد من قيمته السوقية.



