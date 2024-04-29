قصة شاب أمريكي رأى مخلوقا شيطانيا بمنزله وما حدث له مرعب

في قصة يعود تاريخها للعام الماضي، اتصلت عائلة أمريكية بالشرطة بعد أن لاحظت "مخلوقات" غير عادية في حديقتها الخلفية، وقالت إن منزلها أصبح الآن مليئًا بالنشاط الشيطاني المزعج.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تصدر أنجيل كينمور، الذي يعيش مع عائلته في لاس فيجاس بولاية نيفادا بالولايات المتحدة، عناوين الأخبار العام الماضي عندما قيل إن مخلوقات يبلغ طولها 10 أقدام قد غزت فناء منزلهم.

قال الشاب البالغ من العمر 17 عامًا إنه واجه كائنات "غير بشرية" وجهًا لوجه في أبريل 2023، ووصف كيف من المفترض أن الأجسام الطائرة المجهولة حملت الكائنات الفضائية إلى حديقته.

وأضاف أن الأمر برمته كان "صادمًا" ويعتقدون أنه سبب الأحداث الغريبة وغير المبررة في منزلهم حتى يومنا هذا.

وتلقت الشرطة مكالمة ثانية بعد 39 دقيقة من الأولى، حيث ادعى ساكن آخر أن هناك كائنين مجهولين في حديقته.

فيما تم إرسال ضباط من قسم شرطة مترو لاس فيجاس إلى مكان الحادث، وأظهرت لقطات كاميرا الجسم كرة غريبة من الضوء باللون الأزرق والأخضر تنطلق عبر سماء الليل في نفس الليلة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار سابقًا.

وفي حديثه إلى NewsNation بعد المحنة، كشف أنجل أن محنة عائلته لم تنته في تلك الليلة، وأنه عانى من أحداث غير عادية في منزله - في إحدى المرات، تم تمزيق جزء من صليب تمثال ليسوع قبل أن يسقط على الأرض.

وقال: "بمجرد أن اقتربت منه، سقط مرة أخرى، أعتقد أنه وجود شيطاني"، مضيفًا: "ليس لدي تفسير لما هو عليه كما تعلم، إنه أمر غريب جدًا، ليس لدي أي فكرة عما هو عليه."

كما ادعى أن صفحات الكتاب المقدس كانت تقلب الواحدة تلو الأخرى على الرغم من عدم وجود ريح، ومع ذلك، فإن بعض الناس لا يشترونها، وقال أنجيل إن النقاد اتهموا الأسرة بممارسة خدعة.

وقال الشاب الأمريكي آنذاك : "لو كنت أفعل ذلك من أجل الشهرة، لكنت موجودًا على موقع يوتيوب، وأصنع مقاطع فيديو. ولم أكسب أي أموال من هذا". "لست بحاجة إلى المال، لقد كانت تجربة سيئة ومؤلمة حقًا.