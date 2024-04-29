جمعية الإغاثة الطبية بغزة: 155 اعــ ـتداء نفذها الاحتلال على المؤسسات الصحية

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر حتى اليوم يؤثر على القطاعات الحيوية في قطاع غزة وعلى عمل الجمعيات المختلفة.



وأضاف ياغي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ثمة ازدياد في الحاجة إلى الخدمات الطبية والصحية للجرحى والمرضى العاديين مع استمرار هذا العدوان"، مشيرًا إلى أنّ المؤسسات الصحية تعرضت للقصف والتدمير، كما أن 155 اعتداء نفذها جيش الاحتلال على المرافق والمؤسسات الصحية بالقطاع، كما أننا استطعنا تسيير 41 فريقًا طبيًا ميدانيًا لتقديم الخدمات الطارئة للجرحى.



وتابع: "استطعنا إعادة تشغيل مركز صحي في وسط القطاع لاستقبال 1400 مريض"، لافتًا إلى خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة نتيجة لهذا القصف المتعمد من قبل دولة الاحتلال، وتعمل 9 مستشفيات من أصل 36 مسشتفى بشكل جزئي في قطاع غزة.