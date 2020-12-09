محافظ الجيزة: الدولة المصرية تضرب بيد من حديد الفساد والمحسوبية

نظمت محافظه الجيزة وهيئة الرقابة الإدارية ندوة توعوية بديوان عام المحافظة عن سبل مكافحة الفساد وذلك تحت شعار " متحدون علي مكافحة الفساد " ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ الذي يقام في التاسع من ديسمبر من كل عام .





وخلال الندوة أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الدولة المصرية باتت تضرب بيد من حديد كافة أشكال الفساد والمحسوبية ، لافتًا إلى أن مكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لجميع الأفراد، وأن الكفاءة وحدها باتت معيار الترقي وسط رقابة دقيقة، انطلاقًا من إعلاء المصلحة العامة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.





واشار محافظ الجيزة أن الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية للدولة،مؤكدا ان مصر استطاعت خلال الـ6 سنوات الأخيرة من خلال هيئة الرقابة الإدارية بتوجيه ضربات قاسية للفاسدين مشيدًا بالدور الحيوي والهام الذي تؤديه هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد الي جانب المساهمة في استرداد حقوق الدولة بالعديد من الملفات.





الندوة التي تم تنظيمها جاءت بحضور العميد شريف البنداري رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالجيزة التى شهدت استعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بتعريف الفساد وسبل مكافحته والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تهدف الى مكافحة الفساد فى المجتمع المصرى من خلال وضع الاهداف والسياسات والبرامج والاليات الى تكفل محاصرته بالاضافة الى استعراض انواع الفساد سواء الإداري او الذي يؤثر علي النواحي الاقتصادية والاجتماعية حيث تم التأكيد علي ان هيئة الرقابة الإدارية تسعى لمنع الفساد بدور استباقي، واهتمام الدولة بالتحول للحوكمة والتعامل الإلكتروني ضيق سبل الفساد على الخارجين على القانون، بالاضافه الي اهمية التوعية بمكافحة الفساد، على مستوى الفرد والمجتمع .





وقد شهدت الندوة التثقيفية حضور الأستاذة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والهيئات والأجهزة .



