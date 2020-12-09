تعادلات بالجملة في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

أقيمت منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة، اليوم، حيث شهدت تعادلات في كل المواجهات، عدا مباراة فريق زد ، أمام منافسه ، النجوم ، حيث حقق الأول الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.





وواصل فريق طنطا بقيادة رضا عبدالعال مسلسل نزيف النقاط بعد الخسارة الجولة الماضية أمام الترسانة والتعادل اليوم أمام منافسه سرس الليان.





وجاء نتائج المجموعة الثانية، كالتالي:





المريخ 0 × 0 السكة الحديد

بتروجيت 0 × 0 الترسانة

الزرقا 2 × 2 النصر

ج شبين 1 × 1 القناة

الداخلية 1 × 1 بورتو

زد 2 × 1 النجوم

السويس 0 × 0 كوكاكولا

سرس الليان 2 × 2 طنطا





ترتيب المجموعة :



بتروجيت : 5 نقاط

- القناة: 5 نقاط

- الترسانة: 5 نقاط

- النصر :5 نقاط

-زد اف سي :5 نقاط

- كوكاكولا :4 نقاط

- المريخ : 4 نقاط

- الزرقا : 4

- سرس الليان : 4

- السكة الحديد : 3نقاط

- منتخب السويس:3 نقاط

- بورتو السويس: 3نقاط

- الداخلية: نقطتين

-النجوم : نقطة

- طنطا : 1

- جمهورية شبين : 1