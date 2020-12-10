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رياضة

كهربا يبحث عن الطفل يوسف سايس العربيات المنضم لبراعم "مصر المقاصة"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:43 ص
كهربا
كهربا
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مصطفى كرم
طالب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي متابعيه بمساعدته في الوصول للطفل يوسف مصطفى سايس العربيات الذي تبناه نادي مصر المقاصة وانضمامه لبراعم الفريق، بعد انتشار فيديو له وهو يقلد  تدريب احد الانديه.

ونشر كهربا فيديو للطفل وهو يتحدث ان مثله الأعلى هو محمد صلاح وكهربا ليعلق محمود كهربا قائلا: "حبيبي يا يوسف ياريت حد يوصلني ليه ضروري".

وقام محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤخرا، بذبح "عجل"، ابتهاجا وحمدا بتتويجه مع الفريق الأحمر مؤخرًا ببطولتى كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، ليجمع بين الثلاثية، الدوري والكأس وأفريقيا فى أول موسم له بالقلعة الحمراء.

ونشر كهربا صورًا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال قيامه بعملية الذبح وعلق عليها " الحمد لله دائمًا وأبدًا.. وأما بنعمة ربك فحدث".

كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، سبب بكائه بعد التتويج مع الأهلي بكأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقال محمود كهربا خلال حواره في برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "الجماهير جابولى صورة عندما كنت بعيط مع الزمالك أمام النجم الساحلى وامبارح كنت بعيط لما خدنا الثلاثية، وقالوا أنى بمثل، فأنا مع الزمالك كنت بعيط علشان كنت شايف أن المباراة بتضيع لذلك عيطت، لكن امبارح بكيت من الفرحة وأنا من نوعية اللاعبين اللى بيصعب عليهم نفسهم".
 

وتابع: "البطولة دى الخامسة لى فى تاريخى فى كأس مصر مع 3 أندية مختلفة فلما حققتها بكيت من الفرحة لتحقيق الثلاثية فى أول موسم لى مع الأهلي".
  
وتابع كهربا: "كابتن سامى قمصان وسيد عبد الحفيظ دورهم كبير جدا وبيفضلوا طول الوقت بيحفزوا اللاعبين ومش بيهدوا خالص".
 
وأضاف كهربا: "حلمي أن أخذ البطولات المقبلة مع الأهلي وأن أفضل مستمر مع الأهلي حتى الاعتزال".

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