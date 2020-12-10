جمال ومدحت العدل وهاني شاكر يجتمعون مع وزير الشباب.. اعرف السبب

أكد المنتج السينمائي جمال العدل انه عقد اجتماعا بصحبة كل من الدكتور مدحت العدل والفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، مع

للاطمئنان على نادي الزمالك في ظل الظروف التي تعرض لها مؤخرا .