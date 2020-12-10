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رياضة

جمال ومدحت العدل وهاني شاكر يجتمعون مع وزير الشباب.. اعرف السبب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:37 ص
المنتج السينمائي
المنتج السينمائي جمال العدل
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حسام الحارتي
أكد المنتج السينمائي جمال العدل انه عقد اجتماعا بصحبة كل من الدكتور مدحت العدل والفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للاطمئنان على نادي الزمالك في ظل الظروف التي تعرض لها مؤخرا .

وقال مدحت العدل في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، :"جلسنا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطمنا علي الزمالك ".

وآوضح مدحت العدل أن وجود عدد كبير من الأعضاء في لجنة الكرة أمر غير مفيد لنادي الزمالك .

وتابع:" يجب استمرار الثلاثي أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي فقط وفريق الأحلام في التسعينيات فشل بسبب وجود أكثر من رئيس للمركب ".

ومن جهة آخري طالب مدحت العدل بالعدالة والمساواة بين الأهلي والزمالك لنبذ التعصب بين الجمهورين قائلا:" الزمالك سيخوض مبارياته أمام الإسماعيلي في الاسماعيلية بينما الأهلي لا يخوض مثل تلك المواجهات ويتم نقلها وهو مايؤكد عدم المساواة بين الفريقين .

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