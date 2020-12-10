ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المهندس محسن صلاح: المقاولون العرب يسعى لاستعادة الأمجاد والبطولات الغائبة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:20 ص
المهندس محسن صلاح،
المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب
Advertisements

قال المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، إنه منذ فترة يسعى لبناء فريق قوي لاستعادة الأمجاد والبطولات التي كانت موجودة في فترة الثمانينيات والتسعينيات. 


وأضاف المهندس محسن صلاح، خلال لقاء له ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الفريق استطاع العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية مرة أخرى من بوابة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أنه استطاع التأهل للدور المقبل بنتيجة مميزة بعد فوزه في على أرتا سولار بطل جيبوتي.


واستكمل رئيس المقاولون العرب حديثه، أن الدوري الموسم المقبل سيكون صعبًا في ظل التدعيمات التي أبرمتها الأندية المشاركة بالمسابقة، موضحًا أن الموسم يحتاج إلى فريق قوي، كونه موسمًا طويلًا وصعبًا، مضيفًا «ماحدش يضمن ممكن نتعرض لإصابات وغيابات علشان كده دعمنا كل المراكز، وبنبني طموح واستراتيجية للمستقبل».


وعقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب مؤتمرا صحفيا أمس، الأربعاء، لإعلان صفقاته الجديدة والحديث عن المنتقلين من ذئاب الجبل الى أندية الدوري المصري، وأبرزهم صفقة طاهر محمد طاهر الذي انتقل إلى النادي الأهلي بداية من الموسم الحالي. 


وحضر المؤتمر المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضوا وعماد النحاس المدير الفني للفريق لتقديم الصفقات الجديدة.

وتعاقد المقاولون مع التونسيين، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، وأحمد داودا، أحمد عبد العزيز، أحمد مجدى، باسم على، أحمد شكرى، خالد الحسينى،أحمد كابوريا و محمد حمدى زكى. 

ووجه المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، بعض الرسائل للاعبين الجدد المنضمين لصفوف الفريق خلال المؤتمر الذي انعقد داخل مقر النادي.

وقال المهندس محسن صلاح للاعبي الفريق "أنتظر منكم المزيد من الإنجازات".

أكد المهندس محسن صلاح، أن طاهر محمد طاهر سينجح مع الأهلي وانتقاله للأحمر لم يستغرق أكثر ربع ساعة مع الخطيب. 

من جانبه، أعرب المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، عن سعادته بالصفقات الجديدة المنضمة حديثًا لفريق المقاولون العرب خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقات الجديدة والذي انعقد داخل مقر النادي.

وأكد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، صعوبة لقاء الزمالك، في أول لقاء في مشوار الفريقين بمسابقة الدوري الممتاز 2020-2021. 

وقال "النحاس": لقاء الزمالك صعب وهدفنا مواصلة إنجاز الموسم الماضي.

وأضاف المدير الفني لفريق المقاولون العرب، دعمنا صفوفنا في جميع خطوط الفريق، وسعيد بالتواجد في منظومة المقاولون.

ويستعد المقاولون لمواجهة منافسه الزمالك في إفتتاح بطولة الدوري الممتاز يوم 12 ديسمبر الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يعلن الصفقات الجديدة في مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل

10 صفقات جديدة .. المقاولون العرب يعلن قائمة الفريق للموسم الجديد

صفقات المقاولون العرب: فخورون لتواجدنا بالنادي ونسعى لتقديم أداء مميز الموسم المقبل

أنتظر منكم المزيد من الإنجازات.. رسالة محسن صلاح لصفقات المقاولون العرب الجديدة

توقع نجاحه مع الأهلي.. محسن صلاح: انتقال طاهر محمد طاهر للأحمر لم يستغرق أكثر ربع ساعة مع الخطيب

المشرف على الكرة بالمقاولون العرب: متفائل بالصفقات الجديدة

ترشيحاتنا

نظام الثانوية العامة الجديد يثير أزمة بسبب الدروس الخصوصية ومكاتب التنسيق

علاج الحموضة بدون أدوية .. 12 طريقة أغربها الليمون والقرنفل

موجز السوشيال ميديا.. أحمد أبو هشيمة يعتذر عن عدم إقامة عزاء لوالده.. تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري.. تركي آل الشيخ يستعيد ذكرياته مع الراحل نبيل فاروق

دعاء صلاة الفجر .. مستجاب لقضاء الحوائج

شقيق مُلقي أمواله من البلكونة: لم يُقبض عليه.. فيديو

بسبب الفيتامينات.. بسمة وهبة تتعرض لوعكة صحية شديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر مليون جنيه.. ماسة ثمينة تغير حياة عامل كادح بعد عثوره عليها بالصدفة

بملابس جريئة.. زوجة محمود العسيلي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد

بسبب بكائه.. طفل يلقى حتفه على يد زوج والدته.. وموقف غير إنساني من الأم