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اقتصاد

الاقتصاد السعودي.. أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقدًا استثماريًا لإنشاء وتشغيل وصيانة سكن العمال النموذجي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
وقّع  أمين منطقة المدينة المنورة  المهندس فهد بن محمد البليهشي اليوم عقدًا استثماريًا لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة متكاملة لسكن العمال النموذجي التي تنفذها إحدى الشركات المتخصصة بطريق الهجرة بمساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع.
وأوضح المهندس البليهشي أن المدينة الجديدة تهدف إلى توفير مناطق سكنية للعمالة خارج نطاق الأحياء السكنية في المدينة المنورة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا المستجد، بوصف ذلك أحد التوجهات الرئيسية في المنطقة التي تحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس لجنة تنظيم سكن العمال ماجد الحقيل.

وبيّن أمين المنطقة أن المشروع الجديد -المزمع الانتهاء من مرحلته الأولى في منتصف العام 2021م- يأتي متوافقًا مع دليل الاشتراطات الصحية المحدثة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لهذه النوعية من المساكن التي يتم بناؤها كمشاريع استثمارية تلبي احتياجات هذا القطاع المتنامي في ظل تصاعد وتيرة العمل في المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة.

ويتضمن المشروع -الذي تبلغ مدته الاستثمارية 25 عاما- تشييد مواقع مخصصة لسكن العمالة وأخرى للإعاشة، إضافة إلى الحدائق والملاعب الرياضية ومبنى العيادة الطبية ومركز التموين والجامع ومباني الخدمات التشغيلية المساندة في المدينة السكنية النموذجية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع 1872 عاملا، وروعي في تصميم المدينة السكنية المتكاملة توفير مساحة لا تقل عن 12 مترا مربعا من الأرض والخدمات للعامل الواحد، فيما يُخصص للعامل مساحة 4 أمتار مربعة للحركة داخل نطاق الغرفة، الأمر الذي يوفر بيئة صحية آمنة للجميع.

وتهدف الأمانة من خلال هذه النوعية من العقود إلى تحقيق المعايير التي من شأنها رفع مستوى سكن العمالة، وتوفير سكن صحي يلبي جميع الاحتياجات المعيشية بما يُمكنّهم من الإسهام الفعال في أداء الأعمال المكلفين بها، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص لبناء هذه الكيانات بما يخدم البيئة الاستثمارية التي تتميز بها منطقة المدينة المنورة.
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