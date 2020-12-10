محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير مساكن الجمهورية بالمحلة الكبرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال التطوير الجارية بمساكن الجمهورية بالمحلة الكبرى والتي تضم أكثر من ٧٠٠ شقة سكنية بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من تغيير خطوط الصرف لمسافة ٣٥٠ متر بأقطار ٨ بوصة، وهي ضعف الأقطار السابقة المتهالكة.





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كما أوضح اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أن أعمال التطوير بالمنطقة تسير بخطى سريعة، حيث تم البدء في تغيير الوصلات الموجودة على العمارات وعمل آبار صرف جديدة لها، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع مياه الصرف الموجودة بالشوارع الأخرى بالمنطقة لحين الانتهاء تمامًا من تغيير جميع خطوط الصرف.





كما يذكر محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألفا و٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليون و٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.





وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.





وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠.



