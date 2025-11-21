حشود للمصريين بالسعودية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

أكدت الجالية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، أن أبناء الجالية احتشدوا منذ الصباح الباكر قبل فتح لجان الاقتراع للتصويت في المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب التي انطلقت اليوم الجمعة وتستمر حتى التاسعة مساء غداً السبت.

وأشارت الجالية المصرية في جدة، إلى أن المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية من أبناء المحافظات التي تجري فيها المرحلة الثانية للانتخابات وعددها 13 محافظة، حرصوا على الحضور والتواجد أمام اللجان قبل فتح باب التصويت، نظراً لوعيهم الكبير بأهمية صوتهم وحقهم في المشاركة واختيار من يمثلهم في البرلمان المقبل.

وقالت الحالية المصرية بجدة إنها حرصت على التنسيق والتعاون مع القنصلية المصرية في حث الناخبين المصريين المقيمين في جدة على ضرورة المشاركة وعدم التنازل عن صوتهم، وهناك جهود مكثفة لدعم كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم والتيسير عليهم في عملية التصويت،.

وأشاروا إلى أن المصريين في المملكة العربية السعودية حريصون كل الحرص على الإدلاء بأصواتهم وأنهم دائما يضربون أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء لبلدهم الغالي مصر، ولا يتأخرون عن أداء الواجب الوطني.