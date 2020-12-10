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رياضة

رئيس البنك الأهلي: التعاقدات الجديدة تلبي طموح النادي في الدورى الممتاز

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:29 م
مؤتمر صحفي لنادي
مؤتمر صحفي لنادي البنك الأهلي
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عبدالله هشام
أكد اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أن التعاقدات الجديدة تفيد الفريق الأول لكرة القدم أملا في تحقيق طموحنا في الدورى الممتاز.

وأضاف: بدأنا العمل برفقة محمد يوسف المدير الفني لفريق للتعاقد مع أفضل اللاعبين الذين يخدمون فكره ويطلبون طموح المؤسسة الكبيرة نادي البنك الأهلي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان صفقات الفريق الجديدة استعدادا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق البنك الأهلي صعد للدورى الممتاز بعد تصدره مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني بعد منافسة شرسة مع فريق بني سويف والألمونيوم.

وفي وقت سابق اعتذر محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي لنادي الشرطة العراقي عن تولي مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الشرطة العراقي قد كثف مفاوضاته خلال الأيام الماضية مع محمد يوسف من أجل تولي مهمة المدير الفني للقيثارة الخضراء خلال الأيام القادمة لكن المدرب المصري اعتذر لهم احتراما لتعاقده مع نادي البنك الأهلي.

ويسعى يوسف لتحقيق نتائج جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.

وعكف محمد يوسف خلال الأيام الماضية على التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق أهداف النادي وفق الرؤية التي وضعها الجهاز الفني بالتنسيق مع مجلس الإدارة.

وأكد محمد يوسف لمسئولي الشرطة العراقي أنه يحترم النادي الذي سبق وتولى قيادته مرتين سابقا ويرتبط بعلاقة قوية مع جماهير القيثارة الخضراء لكن احترامه للتعاقد الذي أبرمه مع نادي البنك الأهلي يمنعه من قبول العرض وهو ما تفهمه مسئولو النادي العراقي.
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