قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط تفاحة الساحل| راقصة تشعل السوشيال ميديا بفيديوهات جريئة.. القصة الكاملة
ضريبة مشاهدة سقوط الصواريخ| صورة فاتورة مطعم لبناني تصدم رواد السوشيال ميديا
المستشار الألماني يطالب نتنياهو بالاعتدال بشأن الحرب ضد إيران
موجة جديدة من الهجمات الإيرانية على أهداف عسكرية إسرائيلية بـ 100 طائرة مسيرة
الحرس الثوري الإيراني يكشف معلومات عن "الموجة 14"..ويتوعد إسرائـ.يل بضربة جديدة
طهران: مدير الطاقة الذرية حوّل الوكالة إلى شريك في الحرب ضد إيران
الخارجية الكندية: ندرس إجلاء رعايانا في إسرائيل والضفة الغربية وإيران
900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟
موجوعين بالكرامة | محمود عامر يوجه رسالة مؤثرة لصنّاع الدراما
مفاعلات تحت الأرض وقرارات على الطاولة | هل تقترب أمريكا من ضربة نوعية لإيران؟ خبير يوضح
الحرس الثوري الإيراني: الهجمات المركزة على أهداف عسكرية إسرائيلية ستزيد تدريجيا
أمين الفتوى يوضح حكم حفظ الأجنة المجمدة واستخدامها شرعا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد حمدي، نائب رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و هبة إبراهيم، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال اجتماع اليوم موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى التى يتم الانتهاء من تنفيذها قريبا.

 أبرز المبادرات التنموية الرئاسية

وأشار "الحمصاني" إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أنه يتابع بشكل دوري مع الوزراء والجهات المعنية الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، باعتبارها أحد أبرز المبادرات التنموية الرئاسية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين في الريف، من خلال توفير بنية تحتية وخدمات اجتماعية متكاملة وفرص عمل منتجة.

وتابع أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى التي قاربت على الانتهاء، كما تم استعراض الاستعدادات اللازمة للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض نسب الاستثمارات الموجهة لكل من: برنامج بناء الإنسان المصري، ومحافظات الصعيد، ومؤشرات تحسن خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والإنترنت فائق السرعة، وذلك في قرى المرحلة الأولى من المبادرة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رانيا المشاط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

الشيخ عويضة عثمان

هل الصلاة بسرعة باطلة؟ .. دار الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

أسرة خدمة فرح وعطاء

"بالرجاء نحيا".. ختام المؤتمر التاسع لأسرة خدمة فرح وعطاء بالقاهرة

الدكتور امجد الوكيل

ماذا لو تم استهداف منشأة نووية في إيران وماهي الدول التي ستتأثر ؟

الدكتور هانى سويلم

وزير الري يوجه باتخاذ الإجراءات لتوفير المناسيب المائية المطلوبة لمحطة السويس

بالصور

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

فيديو

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد