القاهرة تحيي اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. المحافظ: خطة التحول الرقمى إحدى البدايات الصحيحة لمكافحته.. مفتى الجمهورية: آفة اجتماعية كارثية.. والقومي للمرأة: نحن الأكثر التزاما والأقل فسادا

محافظ القاهرة :

مفتى الجمهورية :

الرقابة الإدارية :

الكنيسة الأرثوذكسية :

عقدت محافظة القاهرة مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم تحت عنوان " متحدون على مكافحة الفساد " ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ والذي يقام في التاسع من ديسمبر من كل عام.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود . شوقي علام مفتي الجمهورية ود . مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ،و ممثلي هيئة الرقابة الإدارية وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، ورؤساء مجالس إدارات صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر، واللواء محمد عزي مساعد وزير التخطيط ، والقمص سيرجيوس سيرجيوس ممثل الكنيسة الأرثوذكسية.





في البداية أكد محافظ القاهرة أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يهدف الى التأكيد على مكافحة مظاهر الفساد باعتباره من أهم التحديات التى تواجه جهود التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة والتى تؤدي الى تغيير هيبة دولة القانون وانعدام ثقة المواطن وغياب العدالة الاجتماعية.





وأضاف المحافظ أنه فى غضون عام 2014 وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية التنمية والبناء للدولة المصرية الحديثة ووضع رؤية مصر 2030 ، وبدأت أجهزة ومؤسسات الدولة وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية فى وضع الرؤية المتكاملة لمكافحة الفساد.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة المصرية حققت انجازات على مدار السنوات الستة الماضية ماكانت لتتحقق إلا من خلال سيادة وطنية مخلصة وإرادة قوية توفر رؤية واضحة لتحقيق متطلبات الدولة التى تريد تحقيق تنمية مستدامة لصالح المواطنين .





وأكد المحافظ أن خطة الدولة نحو التحول الرقمى المميكن والشمول المالى والدفع الالكترونى جاءت كأحد البدايات الصحيحة لمكافحة الفساد ، الى جانب مواطن يبنى وطنه فى ظل نظم رشيدة ورؤية مستنيرة تضمن الحقوق والعدالة وتحقق النزاهة وتوضح الآثار السلبية التى يسببها الفساد على النسيج الاجتماعى .





واستعرض المحافظ في كلمته الأسباب التي أدت إلى ظهور الفساد ومنها عدم تحديث القوانين والتشريعات التى تعمل بها الإدارة المحلية ، وغياب التدريب والتأهيل المستمر للقيادات الإدارية المحلية ، وعدم وجود دليل إجراءات إدارات الحكم المحلى ، مع التحول للمركزية الشديدة ، بالاضافة إلى وجود مخططات عامة وعدم وجود مخططات تفصيلية للبناء ، والافتقار الى المؤشرات لقياس الفعالية فى مواجهة الفساد .





وأضاف المحافظ أنه تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى ديسمبر عام 2014 والتى اعتمدت عليها رؤية المحافظة فى مكافحة الفساد وتقوم على بنود رئيسية أهمها خلق مجتمع يكافح الفساد يؤمن بثقافة الشفافية والنزاهة والعدل والولاء بدعم من اجهزة إدارية فعالة ، ودعم سياسات حوكمة الادارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجيهات الدولة ، إلى جانب تطوير منظومة العمل الإداري .





وأكد أنه تم تطوير العديد من المراكز التكنولوجية و إطلاق الخدمات الالكترونية للمواطنين حيث تم تطوير وافتتاح المراكز التكنولوجية لعدد 15 حى ثم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى ، وتم اطلاق الخدمات الالكترونية للمواطنين لعدد 41 خدمة على سبيل التجريب وربط الاكواد المؤسسية وإعداد دليل نموذجى موحد للإيرادات لتهسيل عملية التحصيل الالكترونى ومراجعة تطبيق المحليات الموحد للتاكد من مطابقته لدليل الإجراءات الموحد للخدمات فى القاهرة والذى يتضمن ( المعايير والنماذج والاشتراطات )، بالإضافة الى توقيع عقد مع شركة فورى لتحصيل المدفوعات والخدمات ، ثم توقيع عقد مع شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية وتطوير عدد 6 إدارات ، إلى جانب عقد دورات تدريبية للعاملين لتعريفهم بخطورة الفساد وتداعياته على التنمية الاقتصادية وتأهيل كوادر قادرة على مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة .





وأشار المحافظ إلى أن محافظة القاهرة عاصمة التحديات حيث يبلغ عدد سكانها ما يقارب 11 مليون نسمة وتنقسم الى 38 حى، وهو ما يعنى ان محافظة القاهرة تمثل مكانًا رائدًا للاستثمار والتنمية إذا ما تم الاستفادة من موقعها المتميز وثرواتها المتنوعة ، ورغم جهود المحافظة المستمرة فى تحسين حياة المواطن وتوفير الخدمات المختلفة بجودة لائقة ، فإن هناك عدد من التحديات التى تواجه القاهرة والتي لا يمكن مواجهتها والقضاء عليها إلا بدعم الشفافية والنزاهة لدي اجهزة الدولة ، ويأتى فى مقدمتها المرور ووسائل النقل ، والمبانى المخالفة والتعديات على أملاك الدولة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين ، والعشوائيات، وفرص الاستثمار ، والحفاظ على المبانى التراثية .





وأكد محافظ القاهرة ان مكافحة الفساد لا تأتي إلا من خلال الوازع الدينى والأخلاقى والضمير الوطنى على المستوى الفردى والجماعى من خلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية والكنيسة ، ومن أسرة مصرية تربي أجيال تتحلى بالقيم الفاضلة وهو دور هام تقوم به عظيمات مصر وتسهم فيه بجهد كبير المجلس القومى للمرأة .



