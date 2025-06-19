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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

توقف عنها فورا.. 5 أخطاء في شحن البطارية تقصر عمرها الافتراضي

بطارية الهاتف
بطارية الهاتف
لمياء الياسين

أخطاء عديدة يقوم بها مستخدمو الهواتف الذكية تقصر عمر البطارية الأفتراضي ، وللحفاظ على عمر بطارية الهاتف  إليك أبرز الحيل والنصائح  وفقًا لموقع digitaltrends.

 الشحن الكامل

يجب تجنب ترك الهاتف المحمول يستنفذ طاقته وذلك لأن بعض البطاريات القابلة لإعادة الشحن، تعد مصنوعة من كلا من مادتي النيكل والكادميوم، وترك تلك النوع من البطاريات ليهبط الشحن لأدنى مستوى قد يدمرها.

أما بالنسبة لبعض البطاريات المعتمدة على مادة الليثيوم، فإن نقص الشحن و لو بنسبة بسيطة، والشحن المتكرر قد يُطيل من عمر تلك البطارية.

غلِق خاصية الاهتزاز في هاتفك

يجب استخدم نغمة الرنين،  بدلا مت خاصية الاهتزاز حتى لا يقوم الهاتف باستهلاك طاقة إضافية من بطارية الهاتف

أغلِق الضوء الخلفي

يستهلك الضوء طاقة البطارية، ويجب التوقف عن استخدامه أما إذا اضطريت لأستخدامه فيمكنك تحديد الوقت المستخدم

نقل البيانات

 خاصية البلوتوث  تتسبب في استنزاف البطارية بسرعة ويجب تجنب استخدام الصور المتحركة كخلفية للشاشة لأنها تستنفذ عمر البطارية


 استخدام الشواحن السريعة 

الشاحن السريع يقوم بإيصال مقدار أعلى بكثير من القدر الذى يحتاجه الشحن مما يقلل بدوره من عمر البطارية.

استخدام الهاتف أثناء الشحن

يجب عليك تجنب استخدام الهاتف خلال فترة الشحن، ولكن عند الأضطرار لذلك يمكنك فصل الهاتف من الشاحن ثم إعادة شحنه مرة أخرى فور انتهائك، حيث يسبب ضغطا مضاعفا على البطارية.

 تجنب تفريغ البطارية بالكامل

القيام بتفريغ بطارية الهاتف بالكامل حتى 0% يمكن أن يضر بالبطارية  لذا، احرص على شحن الهاتف قبل أن يصل إلى 10%.

الهواتف الذكية بطارية الهاتف عمر بطارية الهاتف الشحن المتكرر خاصية الاهتزاز

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