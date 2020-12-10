نيابة بلقاس تقرر حبس مرشح نواب خاسر و24 من أنصاره بتهمة التجمهر



انتقل مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وقوات الأمن المركزى وضباط مباحث جمصة إلى مكان الواقعة وتم التعامل مع المحتجين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم وتمكنت القوات من ضبط ٢٤ شخصا و المرشح الخاسر عوض أبوالنجا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من ادارة النجدة ، بقيام العشرات من أهالي منطقة الحفير التابعة لمركز بلقاس وقرى مجاورة بقطع الطريق الدولى الساحلى أمام مدينة المنصورة الجديدة وقاموا بوضع إطارات السيارات وأشعلوا النيران بها رافضين نتيجة الانتخابات كما قامت عدد من السيدات بافتراش الأرض اعتراضا على سقوط ابن منطقتهن عوض أبوالنجا والذى كان يخوض جولة الإعادة عن دائرة بلقاس.