ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ختام مهرجان القاهرة .. فيلم "ذهب" يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل - محمد نحلة
فاز الفيلم الهولندي (ذهب- Gold ) إخراج روجيه هيسب، بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول، "تيمو" لاعب جمباز موهوب يتقاسم حلما كبيرا مع والده ذو الاحتياجات الخاصة هو؛ "الحصول على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية". لكن عندما يقابل "تيمو" المعالجة النفسية "آيرين"، تتغير نظرته تجاه كل شيء.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، المخرج الصربي إيفان إيكتش، والممثل المصري محمد فراج، والناقدة السينمائية الفلسطينية الأردنية علا الشيخ.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منهم محمد فراج.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولي

عبد الباقي ونصر الله ومها الصغير يقدمون حفل افتتاح مهرجان القاهرة

آخر تجهيزات حفل افتتاح القاهرة السينمائي غدا.. صور

كل ما تريد معرفته عن مهرجان القاهرة 42.. لجان التحكيم.. وأيام صناعة السينما والتكريمات

ختام مهرجان القاهرة.. جائزة أفضل فيلم عربي مناصفة بين "غزة مونامور ونحن من هناك"

ختام مهرجان القاهرة.. تنويه خاص للفيلم القصير "من يحرقن الليل"

ترشيحاتنا

بـ الأزرق المنفوش.. ملك أحمد زاهر تتألق على الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة

بـ دانتيل .. أول صور من حفل خطوبة شدوى الحضري

قنبلة الشتاء.. صفقة كبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

الهام شاهين الأجرأ.. الأسود يسيطر فى ختام مهرجان القاهرة.. 5 نجمات يتألقن بإطلالات جريئة

بعد اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب.. قرار عاجل لـ طيران العال الإسرائيلية

حالة ذعر بين سكان مدينة صينية بعد تدفق مياه وردية من الحنفيه.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع .. جميلة عوض تظهر بإطلالة جريئة على الريد كاربت

أوف شولدر.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء

حالة ذعر بين سكان مدينة صينية بعد تدفق مياه وردية من الحنفيه.. شاهد