بنسبة 20 %.. دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

تحدث النوبات القلبية عندما يُسد الشريان الذي يغذي القلب بالدم والأكسجين، وعادة ما يحدث ذلك بسبب تراكم لويحات دهنية تسمى الكوليسترول.





تندرج النوبات القلبية تحت مظلة أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ، والتي تشير عمومًا إلى الحالات التي تشمل الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة.





ألقت دراسة جديدة بعض الضوء المثير للاهتمام على الفرق بين النساء والرجال بعد النوبة القلبية الأولى، وكشفت أن النساء أكثر عرضة بنسبة 20 % للوفاة من النوبة القلبية الأولى مقارنة بالرجال.





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درس باحثون من كندا 45.064 مريضًا من كندا تم نقلهم إلى المستشفى بعد أول نوبة قلبية ووجدوا بعض النتائج المذهلة.

راقب الباحثون هؤلاء المرضى لنحو ست سنوات بعد أول نوبة قلبية ووجدوا أن النساء أكثر عرضة للوفاة بنسبة 20 % في السنوات الخمس الأولى بعد النوبة القلبية الأولى مقارنة بالرجال.

وجد الفريق أن النساء يتلقين علاجًا أقل من الرجال في المتوسط ​​مع عدد أقل من العمليات الجراحية والاستشارات المتخصصة والأدوية الموصوفة.





وجد الفريق في دراستهم تطور قصور القلب بعد احتشاء ارتفاع في عضلة القلب (STEMI) أو عدم احتشاء عضلة القلب - سواء في المستشفى بعد الخروج من المستشفى - لا يزال أعلى بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال.

على وجه التحديد ، كانت النساء أكثر عرضة بنسبة 9.4 % للوفاة في المستشفى بعد احتشاء عضلة القلب الناجم عن احتشاء عضلة القلب و 4.5 % بعد الإصابة بمرض احتشاء عضلة القلب - مقارنة بنسبة 4.7 في المائة و 2.9 % على التوالي للرجال.

في المتوسط​​، كانت النساء في المجموعة المدروسة أكبر بقليل من 10 سنوات من الرجال بمتوسط ​​عمر 72 ، مقارنة بـ 61 وكانوا أكثر عرضة لمشاكل صحية أخرى.

وشملت هذه الحالات مثل الرجفان الأذيني، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسكري، وارتفاع ضغط الدم.



