لمرضى القلب.. احرصوا على تناول هذا النوع من المكسرات

يحتوي الفول السوداني على ملف غذائي قوي، كما إنه مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، ويأتي الفول السوداني بأشكال عديدة، بما في ذلك المحمص والمملح والمغطى بالشوكولاتة وكزبدة الفول السوداني، الأنواع المختلفة لها سمات غذائية مختلفة وفوائد صحية مختلفة.
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إلى جانب ملفه الغذائي الصحي، يعتبر الفول السوداني غذاءً غنيًا بالسعرات الحرارية، لذا فهو أكثر صحة عندما يتم تناوله باعتدال، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم فوائد الفول السوداني.
يعتبر الفول السوداني مصدرًا جيدًا بشكل خاص للدهون الصحية والبروتينات والألياف، كما أنها تحتوي على الكثير من فيتامينات البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين ب، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أن الفول السوداني غني بالمغذيات ومنخفض في الكربوهيدرات.
يعتبر الفول السوداني مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، حيث يوفر 25.8 جرامًا لكل 100 جرام من الفول السوداني، أو حوالي نصف احتياجات البروتين اليومية للشخص، البروتين ضروري لبناء خلايا الجسم وإصلاحها، تختلف كمية البروتين التي يحتاجها الشخص حسب العمر ومستوى النشاط.
الأحماض الدهنية جزء أساسي من كل نظام غذائي، معظم الدهون الموجودة في الفول السوداني عبارة عن أحماض دهنية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة، وهي نوع صحي من الدهون.
وفقا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، وتستهلك الأحادية غير المشبعة والدهون و المتعددة غير المشبعة الدهون بدلا من المشبعة، ويمكن أن الدهون غير المشبعة تحسن دم الشخص الكولسترول المستويات. وهذا، بدوره، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
يوجد أيضًا كمية قليلة من الدهون المشبعة في الفول السوداني، الدهون المشبعة أقل صحة من الدهون غير المشبعة أو المتعددة غير المشبعة. يربط الأطباء بين الكثير من الدهون المشبعة وأمراض القلب والأوعية الدموية. نتيجة لذلك، من الأفضل تناول الفول السوداني باعتدال للحصول على الفوائد الصحية المثلى.
تعتبر الألياف من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب. تقرير AHA أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يحسن مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة، و مرض السكري من النوع 2 .