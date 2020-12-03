لمرضى القلب.. احرصوا على تناول هذا النوع من المكسرات

الأحماض الدهنية جزء أساسي من كل نظام غذائي، معظم الدهون الموجودة في الفول السوداني عبارة عن أحماض دهنية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة، وهي نوع صحي من الدهون.





وفقا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، وتستهلك الأحادية غير المشبعة والدهون و المتعددة غير المشبعة الدهون بدلا من المشبعة، ويمكن أن الدهون غير المشبعة تحسن دم الشخص الكولسترول المستويات. وهذا، بدوره، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.





يوجد أيضًا كمية قليلة من الدهون المشبعة في الفول السوداني ، الدهون المشبعة أقل صحة من الدهون غير المشبعة أو المتعددة غير المشبعة. يربط الأطباء بين الكثير من الدهون المشبعة وأمراض القلب والأوعية الدموية. نتيجة لذلك، من الأفضل تناول الفول السوداني باعتدال للحصول على الفوائد الصحية المثلى.



