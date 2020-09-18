فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث عند تناول الفول السوداني يوميا؟

يعد الفول السوداني من الاطعمة التي يمكن ان تعتمد عليها كنوع من التغذية، ونشر المعالج بالطب البديل سالم مغاوري فوائد الفول السوداني التي لا تتوقعها.
1- يعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم .
2-مفيد للاطفال فهو يمدهم بالطاقة وينشط الذاكرة
3- ويساعد على الذكاء .
4-يعمل على خفض الإلتهابات في الجسم .
5- يعمل على تقوية الدماغ وزيادة التركيز والنشاط الذهني .
6-مفيد للمرأة الحامل ولصحة جنينها لغناه بالفيتامينات والمعادن .
7- يخفض نسبة الإصابة بالنوبات القلبية .
8-مفيد للأوعية الدموية التي تعمل على تروية القلب وتزويده بالدم .
9- يحتوي على مواد كيميائية تكافح مرض السل .
10- تناوله أثناء فترة الحمل يحمي الطفل من الإصابة بمرض الربو .
11-يعتبر غذاء مفيد للاعبي كمال الأجسام والعضلات .
12-يحمي من الإصابة بمرض الزهايمر . يستخدم زيته في 13-العلاجات الطبيعية في أمراض الشلل كما أنه ينمي من الكتلة العضلية للجسم .
14-يساعد على التخلص من إلتهاب المفاصل .
15- يرفع مناعة الجسم ويقويه .
16-يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول بالدم ويحمي الأوعية الدموية من الإنسداد والنشفان .
17-يؤخر أعراض الشيخوخة ويجدد الأنسجة والخلايا التالفة 18- يحمي من السرطان ويحد من إنتشار الخلايا السرطانية ووأورام البروستاتا وسرطان القولون .
19-يعتبر غذاء سليم وصحي يحتوي على دهون مفيدة للقلب 20- يحمي المرأة من أمراض القلب التاجية والأوعية الدموية 21يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية .
22-يعمل على تغذية الأعصاب وتقوية العضلات .
23-تناوله بإعتدال يساعد على التخسيس فهو يعطي شعور الشبع لغناه بالألياف .