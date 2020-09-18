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مرأة

فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث عند تناول الفول السوداني يوميا؟

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الفول السوداني من الاطعمة التي يمكن ان تعتمد عليها كنوع من التغذية، ونشر المعالج بالطب البديل سالم مغاوري فوائد الفول السوداني التي لا تتوقعها. 

1- يعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم .
2-مفيد للاطفال فهو يمدهم بالطاقة وينشط الذاكرة
3- ويساعد على الذكاء .
4-يعمل على خفض الإلتهابات في الجسم .
5- يعمل على تقوية الدماغ وزيادة التركيز والنشاط الذهني .
 6-مفيد للمرأة الحامل ولصحة جنينها لغناه بالفيتامينات والمعادن .
7- يخفض نسبة الإصابة بالنوبات القلبية .
8-مفيد للأوعية الدموية التي تعمل على تروية القلب وتزويده بالدم .
9- يحتوي على مواد كيميائية تكافح مرض السل .
10- تناوله أثناء فترة الحمل يحمي الطفل من الإصابة بمرض الربو .
11-يعتبر غذاء مفيد للاعبي كمال الأجسام والعضلات .
12-يحمي من الإصابة بمرض الزهايمر . يستخدم زيته في 13-العلاجات الطبيعية في أمراض الشلل كما أنه ينمي من الكتلة العضلية للجسم .
14-يساعد على التخلص من إلتهاب المفاصل .
15- يرفع مناعة الجسم ويقويه .
16-يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول بالدم ويحمي الأوعية الدموية من الإنسداد والنشفان .
17-يؤخر أعراض الشيخوخة ويجدد الأنسجة والخلايا التالفة 18- يحمي من السرطان ويحد من إنتشار الخلايا السرطانية ووأورام البروستاتا وسرطان القولون .
19-يعتبر غذاء سليم وصحي يحتوي على دهون مفيدة للقلب 20- يحمي المرأة من أمراض القلب التاجية والأوعية الدموية 21يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية .
22-يعمل على تغذية الأعصاب وتقوية العضلات .
23-تناوله بإعتدال يساعد على التخسيس فهو يعطي شعور الشبع لغناه بالألياف .
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