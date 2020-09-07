لـ مرضى القلب.. فوائد لا تعلمها عن الفول السوداني

بين وفقا لموقع "health line". تعد المكسرات من الأطعمة الغنية بالفيتامينات وتساعد على إنقاص الوزن وتمد الجسم بالطاقة؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الفوائد التى يحتوى عليها الفول السوداني وفقا لموقع "health line".









1-غني بمضادات الأكسدة لذا يحميك من أنواع عديدة من السرطان

2- يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم لذا فهو صحي العضلات ويقويها

3-يحمي الجلد و الخلايا نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين e

4- الفول السوداني يخفض مستوى الكوليسترول الضار

5- مفيد لصحة القلب نظرا لاحتوائه على دهون أحادية فيقال من خط أمراض القلب