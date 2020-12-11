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توك شو

ناقد فنى: مصر كان لها نصيب الأسد فى جوائز القاهرة السينمائى

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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البهي عمرو
قال الناقد الفنى أحمد سعد الدين، إن مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الأخيرة تمت فى ظروف صعبة واستثنائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الأفلام المشاركة فى هذه الدورة تعتبر نصف الأفلام التى كانت تشارك من قبل، ولكن كان أفلام مميزة.

وأشار إلى أن الأفلام المصرية حصلت على أعلى الجوائز، وحصلت الفنانة المصرية إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة.

ولفت إلى أن الفيلم المصري عاش يا كابتن هو الأخر حصل على جائزة بالمهرجان.

يذكر أن مهرجان القاهرة إلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. 


وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 

كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.



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