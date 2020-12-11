خلال 48 ساعة.. مصر للطيران تنقل 12 ألف راكب على متن 116 رحلة جوية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير نحو 116 رحلة دولية خلال 48 ساعة تنقل على متنها قرابة 12 ألف راكب، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وقالت مصر للطيران، إن الشركة سيرت خلال الـ 24 ساعة الماضية رحلات إلى كل من جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كازبلانكا، دبي، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، إربيل، بودابيست، فرانكفورت، الخرطوم، ميلانو، البحرين، الرياض، الشارقة، القصيم، نيروبي، أديس ابابا، المدينة المنورة، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5600 راكب.





فيما تسير مصر للطيران، على مدار اليوم الجمعة، رحلات جوية إلى كل من جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كازبلانكا، دبي، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، إربيل، بودابيست، فرانكفورت، الخرطوم، ميلانو، البحرين، الرياض، الشارقة، القصيم، نيروبي، أديس ابابا، المدينة المنورة، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5600 راكب.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.





وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.





ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.