بقيمة ٢ مليون و٣٥٠ ألف جنيه.. ضبط ٣٣٦ طربة حشيش بالسويس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .





وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة جنوب سيناء ، وله محل إقامه آخر بمحافظة السويس) فى مجال نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى ، وترويجه على عملائه.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس ، تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (336 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33٫600 كيلو جرام لمخدر الحشيش مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة "أعده سلفًا" - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة ( 2٫350٫000– إثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وعلى جانب اخر واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (75٫000 قطعة " كمامة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة) ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة ( قائد سيارة بالإسكندرية).



