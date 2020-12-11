ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بقيمة ٢ مليون و٣٥٠ ألف جنيه.. ضبط ٣٣٦ طربة حشيش بالسويس

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:21 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة جنوب سيناء ، وله محل إقامه آخر بمحافظة السويس) فى مجال نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى ، وترويجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس ، تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (336 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33٫600 كيلو جرام لمخدر الحشيش مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة "أعده سلفًا" - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة ( 2٫350٫000– إثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب اخر واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (75٫000 قطعة " كمامة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة) ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة ( قائد سيارة بالإسكندرية).

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمليون و400 ألف جنيه.. ضبط 200 طربة حشيش بالبحيرة

ضبط 60 طربة حشيش وكيلو هيروين في حملات أمنية بالدقهلية والشرقية

ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بالبحيرة

صفقة بمليون و700 ألف جنيه.. ضبط 160 طربة حشيش بحوزة تاجري مخدرات في السويس

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو هيروين و12 طربة حشيش في الشرقية

ضبط 46 طربة حشيش بحوزة أربعة عناصر إجرامية بأسيوط وسوهاج

ترشيحاتنا

مفيش بطانة.. رانيا يوسف تكشف عن مصمم فستانها الكارثي

بالصدفة.. سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة بمنزلها الجديد.. شاهد

سنظل أوفياء.. عايشين أيام هباب.. طارق الشيخ يبهر الجميع بـ أغنية لـ الأهلي والزمالك

صحفي مغربي يهاجم الكاف بعد نقل السوبر الأفريقي إلى قطر

أسماء جلال تكشف عن مصمم فستانها المثير بالقاهرة السينمائي

هجوم شديد على طارق الشيخ والأبلة فاهيتا بعد غناء القاضية ممكن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مبتكرة لإعادة الأشياء القديمة إلى جديدة.. وفري فلوسك

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

بعد إثارتها الجدل .. رانيا يوسف تنشر فيديو جديد لفستانها في ختام مهرجان القاهرة