أسباب تؤدي إلى انخفاض سعر السيارات في مصر

وأوضح الخبراء أن مشترى السيارة كسر الزيرو إذا اراد بيعها يقلل من ثمنها لان مشتري السيارة يضع اعتبارات المالك الأول والثاني في الحسبان.







أيضا موديل السيارة يؤدي إلى انخفاض ثمنها عند نزول الموديل الأحدث بأشهر قليلة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموتور، حيث يفترض أن تنخفض قوته فإن ذلك يدل على سوء استخدام السيارة أو تشغيلها في الخدمات التجارية.





الكاوتش كذلك يخفض من ثمنها حتى لو كانت السيارة في الضمان لأن المشتري يعتبر البائع مهملا في صيانتها.

أكد خبراء في مجال السيارات أن هناك عدة أسباب تخفض ثمن السيارة في السنة الأولى، بعضها وأخرى تعود لعادات مصرية.وأضاف الخبراء أن من أغرب أسباب خفض ثمن السيارة في الأيام الأولى ، هي تعليق نمرة السيارة ، حيث يتم تخفيض المشتري نحو 10 آلاف جنيه من ثمن السيارة ، وهو سبب غير مفهوم لأنه يفترض العكس ، والسبب هو أن صاحب السيارة وفر على المشتري رسوم الترخيص.