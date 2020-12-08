تعرف على أنظمة التبريد في السيارة.. وكيفية الاعتناء بها

نشعر جميعا في هذه الأيام ببرودة شديدة خاصة في الأوقات المسائية بفعل فصل الشتاء، وربما ينخدع الكثير من قائدي السيارت حول هذه النقطة، ويعتقد أن عوامل الطقس تجعل منظومة التبريد على ما يرام، ولكن كن حذرًا واتبع كافة سبل العناية بعناصر التبريد حتى لا تقع في أعطال صادمة، فالأمر قائم سواء كنا فى الشتاء أو الصيف.





لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح الخاصة بأنظمة التبريد.





1- مروحة التبريد

يفضل أن نقوم بفحص هذا الجزء من وقت إلى آخر، ويمكننا فعل ذلك بمتابعة صوت المروحة، أو فحصها بمجرد النظر بعد فتح غطاء المحرك، وذلك للاطمئنان على حالتها وتجنب حدوث خلل ما، يعيق من حركة وصول الهواء إلى ردياتير السيارة .





2- قربة المياه

تعتبر قربة المياه من أهم الأشياء التي يجب فحصها بعناية من وقت إلى أخر، وقياس منسوب المياه جيدًا وعدم تعدي علامة الحد الأقصى المدونة على الهيكل البلاستيكي لها.





3- فحص الردياتير

من الأمور الضرورية أيضًا هي فحص الهيكل المعدني لردياتير السيارة، والتأكد من عدم وجود تسريبات بالأنابيب الخارجية والداخلية، والحذر في حالة اكتشاف ثقوب أو خلل في هذه المنظومة، لما ينتج عنها مشكلات كبيرة في عملية التبريد.





4- خلل دورة المياه

من فترة إلى أخري يجب غسل دورة المياه الخاصة بسيارتك، حتى نتجنب مشكلة الانسداد الناتج عن صدأ في قنوات المياة الخاصة بنظام التبريد، والذي يؤثر بقوة على منظومة عمل التبريد.





5- تلف حساس الحرارة