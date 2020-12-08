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سيارات

تعرف على أنظمة التبريد في السيارة.. وكيفية الاعتناء بها

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
تعرف على أنظمة التبريد
تعرف على أنظمة التبريد في السيارة..وكيفية الإعتناء بها
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صبري طلبه
نشعر جميعا في هذه الأيام ببرودة شديدة خاصة في الأوقات المسائية بفعل فصل الشتاء، وربما ينخدع الكثير من قائدي السيارت حول هذه النقطة، ويعتقد أن عوامل الطقس تجعل منظومة التبريد على ما يرام، ولكن كن حذرًا واتبع كافة سبل العناية بعناصر التبريد حتى لا تقع في أعطال صادمة، فالأمر قائم سواء كنا فى الشتاء أو الصيف.

لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح الخاصة بأنظمة التبريد.

1- مروحة التبريد 
يفضل أن نقوم بفحص هذا الجزء من وقت إلى آخر، ويمكننا فعل ذلك بمتابعة صوت المروحة، أو فحصها بمجرد النظر بعد فتح غطاء المحرك، وذلك للاطمئنان على حالتها وتجنب حدوث خلل ما، يعيق من حركة وصول الهواء إلى ردياتير السيارة.

2- قربة المياه
تعتبر قربة المياه من أهم الأشياء التي يجب فحصها بعناية من وقت إلى أخر، وقياس منسوب المياه جيدًا وعدم تعدي علامة الحد الأقصى المدونة على الهيكل البلاستيكي لها.

3- فحص الردياتير
من الأمور الضرورية أيضًا هي فحص الهيكل المعدني لردياتير السيارة، والتأكد من عدم وجود تسريبات بالأنابيب الخارجية والداخلية، والحذر في حالة اكتشاف ثقوب أو خلل في هذه المنظومة، لما ينتج عنها مشكلات كبيرة في عملية التبريد.

4- خلل دورة المياه 
من فترة إلى أخري يجب غسل دورة المياه الخاصة بسيارتك، حتى نتجنب مشكلة الانسداد الناتج عن صدأ في قنوات المياة الخاصة بنظام التبريد، والذي يؤثر بقوة على منظومة عمل التبريد. 

5- تلف حساس الحرارة 
من الأمور المؤثرة وشائعة الحدوث، خلل في حساس الحرارة الخاص بالسيارة، ويترتب على ذلك إعطاء قرأه خاطئة لمروحة التبريد، يجعلها تعمل دون توقف، مما يجعلها عرضة للإحتراق والتلف المباشر.
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