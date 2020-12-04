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سيارات

خطورة تلف فلتر الهواء على محرك السيارة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:01 م
فلتر الهواء
فلتر الهواء
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يعتبر فلتر الهواء بمثابة الرئة بالنسبة للسيارة، فهو بوابة عبور وفلترة الهواء الواصل للمحرك وهو من الأجزاء الهامة في السيارة، وفي حال تعرضه للإنسداد أو للتلف فإنه يسبب أعطالا لمحرك السيارة وفي هذا السياق نعرض عليكم خطورة تلف فلتر الهواء علي محرك السيارة . 

خطورة تلف فلتر الهواء علي محرك السيارة: 

زيادة استهلاك البنزين:

تلف فلتر الهواء أو انسداد، يسبب إعاقة مرور الهواء إلى غرفة الاحتراق في المحرك، وهو ما يسبب عدم توفر الهواء الكافي لعملية الاحتراق، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الوقود من طرف كمبيوتر السيارة، لتعويض الخلل والنقصان في كمية الأكسجين.

تأخر المحرك في الدوران :

مع تزايد الأتربة والأوساخ داخل الفلتر، فإنها تتسرب إلى داخل غرفة الإحتراق، وهو ما يعيق عملية الإحتراق، كما تؤثر الأوساخ على البوجيهات وتعيق عملها، وهو ما يؤخر عملية تشغيل المحرك.

انخفاض عزم المحرك:

انسداد الفلتر كما سبق وشرحنا يقلل عملية الإحتراق، وأثناء سير السيارة نجد انخفاض عزم المحرك أثناء الضغط على دواسة البنزين لخلل عملية الاحتراق وضعفها.

خروج دخان أسود مع العادم:

زيادة كمية الوقود داخل غرفة الاحتراق لانسداد الفلتر، يسبب زيادة نسبة احتراق الوقود، وهو ما يؤدي لخروج دخان أسود اللون من الفتحات المخصصة للعادم.

صدور أصوات فرقعة من المحرك :

ينخفض عزم السيارة بصورة كبيرة في حالة تلف فلتر هواء المحرك لن تكون كما هي، وربما بعد فترة قد نلاحظ أصوات رجة تصيب محرك السيارة وصدور أصوات فرقعة بسيطة.
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