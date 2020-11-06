كيفية تحديد الزيت الأنسب للسيارة للحفاظ على المحرك .. فيديو

تشهد البلاد هذه الفترة

في درجات الحرارة، وهو ما يضر

السيارة في حالة عدم معرفة كيفية التعامل مع هذا الانخفاض المفاجئ لذلك يجب عليك معرفة نوع زيت المحرك الأنسب والأكثر فاعلية في هذه الظروف.









في هذا السياق، نطرح عليكم كيفية اختيار الزيت المناسب للسيارة وهو ما يضمن أطول عمر تشغيلي للمحرك .













كيف تختار الزيت المناسب للسيارة:









1-راجع كتالوج السيارة:









يحتوي كتالوج السيارة على جميع المعلومات التي تخص السيارة من قبل الشركة المصنعة، ومنها نوع الزيت المناسب ودرجة لزوجته ورقمه، وهي حسب البيئة المصدرة لها السيارة.













2-انتبه للأرقام والحروف المكتوبة على الزيت:









تقوم شركات الزيوت بوضع أرقام وحروف على العبوات لتبين نوعية الزيت ودرجة لزوجته ومناسبته لفصول السنة من الأجواء الحارة والباردة.









وتوجد 5 فئات للزوجة (20, 30, 40, 50, 60)، ويتم تصنيف الزيوت من خلالها، وهي تدل على أعلى درجة حرارة يمكن للزيت أن لا يفقد لزوجته فيها، في حين أن الرقم في 5W أو 10W يعني أقل درجة حرارة يمكن أن يعمل فيها الزيت دون أن يتجمد، أما W فهي تعني الشتاء.









مثال على ذلك، هو أن العلبة مدوّن عليها 5W-60، ذلك يعني أن أقل درجة حرارة يتحملها الزيت هي 5 في حين أن أعلى درجة حرارة يتحملها هي 60.







