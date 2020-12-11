عميد رياضية بنها: حمام سباحة وملاعب عالمية لخدمة المنتخبات والأندية

أكد الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد كلية التربية الرياضية جامعة بنها أن الكلية تسعى للوصول الي العالمية بوجود بنية تحتية عالمية ، بعد أن وصلت الكلية لإنجاز غير مسبوق من الملاعب والصالات الرياضية التي تخدم الطلاب وأبناء المحافظة في مختلف الألعاب الرياضية.









واشار صلاح الى أن الكلية تسعى لاستضافة العديد من الأندية والمنتخبات التي ترغب في عمل المعسكرات الصيفية والشتوية علي ملاعبها مؤكدا أن الكلية بها صالات رياضية تسع لكل المنتخبات الأولمبية وبها أحدث الأدوات والأجهزة الرياضية والتي تم توريدها وفق المعايير والمقاييس الدولية كما أن جميع القاعات التدريبية مكيفة.





وقال عميد الكلية حرصنا ان تكون الكلية علي أعلي مستوي من البنية التحتية وأن تكون الملاعب أيضًا علي أعلي مستوي من المقاييس والمعايير الدولية خاصة وأن الكلية تمتلك كوكبة من أفضل أعضاء هيئة التدريس في مجال التربية البدينة والرياضية مشيرا الى انه خلال شهرين سوف يتم الانتهاء من تسليم ملاعب كرة القدم والملاعب المتعددة بمقاييس دولية.





من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة.





وقال السعيد إن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.





وأشار رئيس جامعة بنها إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعددًا من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.





واضاف انه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13 من شهر ديسمبر الجارى علي أن يتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة ، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.





من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أن الجامعه وكلياتها استعدت استعدادًا كاملًا لإجراء الانتخابات الطلابية في نزاهة وشفافية كاملة.





وأشار سمير إلى حرص الجامعة أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أى تدخل وأن تعطي الحرية كامله للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.