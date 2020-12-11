لتحسين كفاءة الخدمات .. إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية زاوية غزال بـ دمنهور

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مشروع محطة رفع .

صرف صحي على مساحة 640 م٢، تبرع من أحد المواطنين بقرية أبو حامد بناحية بسطرة بزاوية غزال مركز دمنهور.





أوضح محافظ البحيرة، أن هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مشيرًا إلى أنه سيتم إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة والحفاظ على الأرض الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.





وأعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 600 م٢، تبرع من أحد المواطنين بناحية قرية يعقوب بمركز شبراخيت.





وأوضح محافظ البحيرة، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مشيرًا إلى أنه مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة.





كما شدد محافظ البحيرة، على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.





ووجه محافظ البحيرة، بضرورة تشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين، ويأتى ذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





في نفس السياق شهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم حملات رش وتعقيم مستمرة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال، بالإضافة إلى إستمرار أعمال تعقيم المساجد بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية وادارة البيئة والطب البيطرى والإدارة العامة للمتوطنة.





وشدد محافظ البحيرة، على أهمية تكاتف كافة الجهود واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والمتابعة المستمرة لمفتشي السلامة والصحة المهنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية و إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت والشركات للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.





وفى هذا السياق قامت اللجنة المشكلة لإدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية القوى العاملة بالبحيرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري بالتفتيش علي ٧٥ منشأة بنطاق المحافظة بالإضافة إلى المرور علي المنشآت بكفر الدوار لتوزيع الدليل الوقائي للتشغيل الآمن لقطاعات الإنتاج الصادر عن وزارة الصحة.





وأكد السيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة، أنه تم التنبيه علي جميع رؤساء الشركات وأصحاب المقاهي والمطاعم بإستمرار أعمال التعقيم وارتداء العاملين الكمامات والقفازات و الحفاظ على تباعد المسافة.





أوضح وكيل الوزارة، أن تم المرور على بعض شركات مركزى كفر الدوار وأبو المطامير لمتابعة الإجراءات الاحترازية، حيث تم التنبيه علي أصحاب المنشآت وتوعية العاملين باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعمل لجان توعية لمفتشي السلامة والصحة المهنية بالمديرية مع مسئولي السلامة بالشركات، كما قامت إدارة بحوث العمالة باستخراج ٢٠٠ شهادة قيد للعمال خلال الأسبوع الماضي.

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