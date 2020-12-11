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توك شو

علي معلول: الدوري بالنسبة للنادي الأهلي زي كلمة صباح الخير.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:50 م
علي معلول
علي معلول
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إسراء صبري
استقبل الجمهور المتواجد داخل استديو "معكم منى الشاذلي"، اللاعب التونسي علي معلول، بالهتاف له "علي يا علي.. ادلع يا علي".

وقال "معلول" خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "النهار"، ابارك للنادي الأهلي وجمهوره على الثلاثية التي حصلنا عليها هذا العام، معقبا: بطولة أفريقيا كانت غائبة عنا كثيرا ونحمد الله عليها.

وأكمل: الدوري بالنسبة للنادي الأهلي مثل كلمة "صباح الخير".. معقبا: "نعمة كبيرة إنك تكون موجود في نادي كبير زي النادي الأهلي".

وواصل قائلا: "النادي الأهلي يعيش على البطولات والتتويجات".
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