إلهام شاهين عن تكريمها كأحسن ممثلة: مهرجان القاهرة أهم عندي من أي حدث

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن تكريمها كأحسن ممثلة في مهرجان القاهرة، له أهمية كبيرة جدا لديها، موضحة أن المهرجان هو أهم المهرجانات بالنسبة لها ودخول أحد أفلامها في المهرجان قيمة للفيلم.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المساء مع قصواء»،: «مهما خدنا من جوائز كل جائزة جديدة لها طعم مختلف وجميل»؛ مشيرة إلى أن رد الفعل على فيلمها كان جيد، لأنه فكرة جديدة وقضية جديدة لم يتطرق لها أحد.





وأشارت شاهين، إلى أن فيلمها حظر تجوال موضوعه مختلف وسوف يثير جدلا كبير ويجعلنا نواجه الأخطاء التي نقع فيها.





وفازت الفنانة إلهام شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

"حظر تجول" شهد المهرجان عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.