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محافظات

محافظ الدقهلية يحيل 15 محضر مخالفة للنيابة العامة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:04 م
الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية على محلات الجزارة
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار  وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات موضحا انه تم ضبط العديد من المخالفات التموينية والبيئية  بالاسواق والمخابز والمحلات وتم تحرير 15 محضر مخالفة بمركز ومدينة الجمالية وتقرر احالة جميع المحاضر المحررة الى النيابة العامة لاعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه محسن طه رئيس مركز ومدينة الجمالية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية بنطاق المركز .

و اوضح رئيس المركز  ان اللجنة المشكله من الوحدة من المحلية و البيئة والتموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والمتابعة قامت بالمرور على المحلات والمجازر والأسواق واسفرت عن تحرير عدد6 محاضر مخالفة بيئية وعدد  4 محاضر عدم إعلان اسعار وعدد 2 محضر صحة بيئية و عدد 3 محضر عدم وجود شهادة صحية.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس المركز للتنسيق مع كافة القطاعات المشاركة فى الحملة لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

كما اعلن محافظ الدقهلية فى بيان له اليوم السبت انه في إطار مواجهة محاولات الشروع في التعدي والبناء بالمخالفة علي اراضي الدولة عن إزالة تعدي ببناء بالطوب البلوك بمساحة 200 متر مربع على ارض زراعية بقرية السماحية التابعة للوحدة المحلية بالشوامى بنطاق مركز بلقاس وذلك تحت اشراف الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس وتم على الفور اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما تم  ازالة شدة خشبية وحديد تسليح لسقف الدور الثالث علوى بناء بدون ترخيص بقرية بدواى بمركز المنصورة تحت اشراف هانى سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة وتم كذلك إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.
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