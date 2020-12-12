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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 109 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:18 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي 2020م ، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن.

بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف المحافظ  أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 109 آلاف و33 طلب تصالح، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
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