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مرأة

احترس منها.. أطعمة ممنوعة أثناء الإسهال

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:13 م
احترس منها.. أطعمة
احترس منها.. أطعمة ممنوعة اثناء الإسهال
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اسماء محمد
يعد الإسهال من اكثر المشكلات الصحية شيوعا فى العالم ويمكن علاجه ببعض الطرق المنزلية ولكن اهم خطوة فى العلاج هى الابتعاد عن الاطعمة التى تزيد من سوء الحالة.

نعرض لكم اهم الاطعمة التى يجب الابتعاد عنها أثناء المعاناة من الاسهال نقلا عن موقع " verywellhealth " .

اطعمة اللاكتوز 
من الأطعمة التي يجب تجنبها المصنوعة من الحليب حتى إذا كنت لا تعاني من عدم تحمل اللاكتوز ، فقد يكون من الجيد تجنب منتجات الألبان لفترة من الوقت بعد المعاناة من نوبة من الاسهال.. يمكن أن يتسبب الإسهال في انخفاض كمية إنزيم اللاكتاز الضروري لهضم اللاكتوز ، السكر الموجود في منتجات الألبان فقد يؤدي إلى مزيد من أعراض الغازات والانتفاخ والغثيان والإسهال. 

فيما يلي بعض الأطعمة الشائعة المحتوية على اللاكتوز:
حليب
كريم
جبنه
بوظة
الكريمة الحامضة
البديل : الزبادي هو الخيار الأفضل قد تساعد البروبيوتيك في الزبادي جسمك على الشفاء، اختر الزبادي العادي وتجنب تلك التي تحتوي على سكر مضاف.

الأطعمة الدسمة
يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تسريع الانقباضات المعوية والتسبب في المزيد من الرحلات إلى الحمام وبالتالي سوف ترغب في تجنبها ، اليكم ابرزها:
الأطعمة الدسمة
الوجبات السريعة
قطع اللحم الدهنية
الأطعمة المغطاة بالصلصة
الأطعمة الدهنية
الأطعمة المقلية
البديل : تشمل الخيارات الأفضل البروتينات الخالية من الدهون ، مثل لحم الدجاج الأبيض أو الديك الرومي أو الحساء القائم على المرق.
الأطعمة الخالية من السكر
لبعض المُحليات الصناعية وبدائل السكر أن يكون لها تأثير ملين ، وكذلك تساهم في الغازات والانتفاخ  لذلك حتى تشعر بالتحسن ، من الأفضل تجنب:
صودا دايت
حلوى خالية من السكر
علك خالي من السكر
عبوات بديل السكر للقهوة والشاي
الأطعمة المنتجة للغاز
تتمتع بعض الأطعمة بسمعة موثقة جيدًا في زيادة الغازات المعوية التي يمكن أن تسهم في المزيد من الإسهال. وبالتالي سوف ترغب في تجنب الأطعمة الغازية واختيار الأطعمة الخالية من الغازات حتى تشعر أن معدتك قد استقرت بالفعل. 4
الخضار والبقوليات
نعرض فيما يلي بعض الأمثلة على أصعب أنواع الخضار والبقوليات التى يجب ان تبتعد عنها حتى تشعر بالتحسن:
فاصوليا
بروكلي
الكرنب
قرنبيط
بصل
البديل: تتضمن بعض الخيارات الأفضل الخضروات الورقية مثل السبانخ والفاصوليا الخضراء والكوسا.
الفاكهة
فيما يلي بعض الأمثلة على  أكثر الفواكه الغازية تخطاها هذه حتى تستقر الأمور:
خوخ
إجاص
برقوق
الفواكه المجففة  مثل المشمش والبرقوق والزبيب
إذا كنت تعتقد أن نظامك على وشك تناول بعض الفاكهة ، فقد ترغب في تجربة التوت الأزرق أو الفراولة أو المن أو البطيخ و أو الأناناس.

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