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رياضة

الـ Var يلغى هدفين.. الاتحاد يضغط بيراميدز في أول 30 دقيقة من المباراة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:37 م
بيراميدز والاتحاد
بيراميدز والاتحاد
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 30 دقيقة من المباراة التي تقام بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

بدأت المباراة ساخنة والكرة لم تقف أكثر من ثوان للأخطاء، وتمكن الاتحاد السكندري في بداية الهجمات على مرمى شريف اكرامي عن طريق خالد قمر.


تمكن الإتحاد السكندري من تسجيل هدف في شباك مرمى بيراميدز بحلول الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق خالد قمر ولكن تم الغاء الهدف من حكم الراية بداعي التسلل .

ومن بعده سجل رزاق سيسه لاعب الإتحاد السكندري هدفا آخر عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد أن راوغ خالد قمر مدافعي بيراميدز ومررها للإيفواري الذي أسكنها شباك شريف إكرامي. 

وتوقفت المباراة أكثر من دقيقتين للعودة لخاصية الـ VAR، وقام حكم المباراة بالغاء الهدف بعد قرار حكم الـ var الذي أبلغة بوجود تسلل في الكرة. 

وسيطر الإتحاد السكندري على الكرة وتمكن من اتمام هجمة أخرى، انتهت بتسديدة صاروخية من كريم ممدوح ولكن تصدى لها شريف إكرامي ببراعة وحمي شباكة من الهدف.

وحاول بيراميدز الدخول في أجواء المباراة، ونظم لاعبي الفريق هجمة مميزة من 3 نقلات بين رمضان صبحي وعبد الله السعيد وصولًا لمرمى محمد صبحي حارس الإتحاد وسددها العفيجي ولكن تمكن صبحي من التصدي لها.

وسقط صبحي لتلقي العلاج داخل أرضية الملعب بعد شعورة بشد عضلي، وتوقفت المباراة دقائق وتلقى صبحي العلاج واستكمل المباراة متواجدًا في أرض الملعب. 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي : 

حراسة المرمي: محمد صبحي 

محمود احمد رزق ، السيد سالم ، احمد نبيل ، مروان عطية ، عمار حمدي ،  ممدوح خالد ، كريم يحيي ، خالد قمر ، رزاق سيسيه  ، دايمون

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي 

خط الهجوم: محمود وادي 

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