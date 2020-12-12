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أخبار البلد

احتفالاً بعيد استقلال السودان.. مصر للطيران تخفض تذاكر رحلات الخرطوم بنسبة 50%

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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نورهان خفاجى
أعلنت مصر للطيران، الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية عن طرح تخفيض 50% على تذاكر السفر بين القاهرة والخرطوم للمسافرين يوم 1 يناير 2021، وذلك في إطار احتفالات جمهورية السودان الشقيقة بعيدها الوطني. 

ويُمكن لعملاء مصر للطيران الاستفادة من العرض من خلال شراء التذاكر حتي 31 ديسمبر 2020 من خلال القنوات البيعية المختلفة لمصر للطيران egyptair.com أو عن طريق مركز الاتصالات 1717 ومكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

والجدير بالذكر ان مصر للطيران تسير رحلتين يوميًا بين القاهرة و الخرطوم.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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